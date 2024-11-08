Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi | Dış Haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas, adil barış için Trump ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi | Dış Haberler

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Trump ile telefonda görüştü.

Abbas görüşmede, adil ve kapsamlı barışa varmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

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Trump ise savaşı durdurmak için çalışacağını, bölgede barışı sağlamak için de Abbas'ın yanı sıra bölgesel ve uluslararası taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirtti.