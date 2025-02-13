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        Haberler Dünyadan Filistin asıllı süper model Bella Hadid: Filistin, Filistinlilere aittir - magazin haberleri

        Bella Hadid: Filistin, Filistinlilere aittir

        Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen dünyaca ünlü Filistin kökenli ABD'li model Bella Hadid, sosyal medya paylaşımında; "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" vurgusu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 12:57 Güncelleme: 13.02.2025 - 12:57
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        "Filistin, Filistinlilere aittir"
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        Hollandalı Yolanda Hadid ile Filistinli Mohamed Hadid'in kızı Bella Hadid, ABD'li bir süper model olarak tanınsa da Filistin köklerini unutmuyor ve İsrail işgali altındaki topraklar konusunda görüşünü belli etmekten kaçınmıyor.

        29 yaşındaki ablası Gigi Hadid ile birlikte podyumların en çok aranan modellerinden biri olan 28 yaşındaki Bella Hadid, bir kez daha sosyal medyadan Filistin'e destek verdi.

        Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir" yazan bir el resmi paylaşan Bella Hadid, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgularken, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak" mesajını yazdı.

        "Topraktaki kökler, kanımızdaki kökler, kalbimizin kökleri, Filistin kültürünün kökleri, soylarının ve tarihinin kökleri; bunlar derin köklerdir. Kimsenin, asla, götüremeyeceği köklerdir. Güç, para, kişi fark etmez" ifadesini kullanan ünlü model, Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin, temel insan haklarına sahip olması gerektiğini belirtti.

        Bella Hadid; "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar" değerlendirmesini yaptı.

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        TRUMP'IN GAZZE PLANI

        Bella Hadid'in bu çıkışının, ABD Başkanı Donald Trump'ın, geçtiğimiz günlerde Gazze'yi ABD kontrolüne alma planını açıklamasına bir tepki olduğu düşünüldü. Trump, 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD'nin onlarca yıldır süregelen bölge siyasetini kökten değiştiren açıklamayı ilk kez yapmış, planının Gazze halkının Ürdün ve Mısır'a yerleştirilmesini içerdiğini belirtmişti.

        Donald Trump açıklamasında; "Gazze halkının kalıcı yer değiştirmesi" ifadesini de kullanmıştı.

        İsrail hükümeti, orduya, isteyen tüm Gazzelilerin bölgeyi terk etmesine olanak sağlayacak bir plan geliştirmeyi emretmişti.

        AYAKKABI REKLAMINDAN ÇIKARILDI

        Hadid, geçtiğimiz yıl Adidas'ın 1972 Olimpiyatları'nın yıl dönümünü onurlandıran SL72 spor ayakkabısı için düzenlenen bir kampanyada yer almıştı. İsrail'den gelen eleştirilerin ardından Adidas, Filistinlilerin hakları konusunda sık sık konuşan Hadid'i ayakkabı reklamından çıkarmıştı.

        İsrail destekçisi lobi grupları ve kurumlar; “Münih Olimpiyatları'nda 11 İsraillinin Filistinlilerce öldürülmesi" olayını yeniden gündeme getirmiş, bu oyunlarda kullanılan ayakkabının reklamını yapan Bella Hadid'in “antisemitizmi yaydığı ve İsrail karşıtlığı yaptığı" iddiasıyla Adidas’a tepki göstermişti.

        Bella Hadid; "Bilerek asla herhangi bir korkunç trajediyle bağlantısı olan bir sanat ya da işte yer almam. Kampanyanın yayınlanmasından önce bunun 1972'deki vahşi olaylarla tarihi bağlantısı hakkında fikrim yoktu" açıklamasını yapmıştı.

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        #Bella Hadid
        #Filistin
        #Donald Trump

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