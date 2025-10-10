Habertürk
        Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem | Dış Haberler

        Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem

        Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılırken henüz can kaybı bildirilmedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 07:44 Güncelleme: 10.10.2025 - 07:44
        Filipinler'de 7,4 büyüklüğünde deprem
        Filipinler'in güneyindeki Mindanao Adası açıklarında 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün adadaki Santiago kentinin 20 kilometre doğusu olduğunu açıkladı.

        Yaklaşık 60 kilometre derinlikte kaydedilen 7,4 büyüklüğündeki depremde, henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.

        Harita

        Yerel basındaki haberlere göre, Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, depremin ardından tsunami uyarısı yaptı.

        Papua Yeni Gine'de de 6,3 büyüklüğünde deprem

        USGS, Filipinler gibi Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'de ise 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Depremin, ülkenin Manus Adası'nın güneydoğu açıklarında 10 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

        Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler ve Papua Yeni Gine, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

        Filipinler'in Palompon bölgesinin batı açıklarında 30 Eylül'de meydana gelen 6,9 büyüklüğündeki depremde 70'ten fazla kişi hayatını kaybetmişti.

