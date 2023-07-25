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        Haberler Futbol Diğer Filipinler, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı - Futbol Haberleri

        Filipinler, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı

        FIFA Kadınlar Dünya Kupası'na ilk kez katılan Filipinler, A Grubu ikinci maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk galibiyetini aldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 12:15
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        Filipinler, FIFA Kadınlar Dünya Kupası A Gurubu 2'nci maçında Yeni Zelanda'yı 1-0 mağlup ederek, Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini elde etti.

        FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Yeni Zelanda ile Filipinler karşı karşıya geldi. Wellington Regional Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Filipinler 1-0 galip ayrıldı. Filipinler'e galibiyeti getiren golü 24'üncü dakikada Sarina Bolden kaydetti.

        A Grubu'nun son maçlarında 30 Temmuz Pazar günü TSİ 10.00'da Yeni Zelanda - İsviçre, Filipinler - Norveç karşılaşmaları oynanacak.

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