Filenin Sultanları’nın yeni başantrenörü Daniele Santarelli oldu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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