        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Tacikistan'ı farklı yendi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları, Tacikistan'ı farklı yendi!

        6. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 11.11.2025 - 14:17
        Filenin Sultanları, Tacikistan'ı farklı yendi!
        Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Kadın Milli Voleybol Takımı, dördüncü maçında Tacikistan'ı 3-0 yendi.

        Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti 25-3, ikinci seti 25-11 ve üçüncü seti de 25-10 alan ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

        Organizasyonda 4'te 4 yapan Kadın Milli Voleybol Takımı, tek devreli lig usulüne göre oynanan karşılaşmalar sonunda finale yükselmeyi garantilemişti.

        Oyunlarda madalyayı garantileyen milli takım, 13 Kasım Perşembe günü final mücadelesine çıkacak.

