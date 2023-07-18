Filenin Sultanları şampiyonluğu onun şarkısıyla kutlamıştı! Eypio'dan duygulandıran mesaj geldi!

Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları Eypio'nun "Naim" şarkısıyla coşku dolu anlar yaşadı. Ünlü rapçi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak takımı tebrik etti:"Harikasınız, gururumuzsunuz kızlar. Şampiyonluğunuzu Naim'le kutlamanız beni çok mutlu etti, benim için ayrı bir gurur. Naim artık benden çıktı size çok yakıştı."