Filenin Sultanları şampiyonluğu onun şarkısıyla kutlamıştı! Eypio'dan duygulandıran mesaj geldi!
FIVB Miletler Ligi'nin final maçında rakibi Çin'i 3-1'lik skorla yenerek şampiyonluk kupasını eline alan Filenin Sultanları, coşku dolu anlarını Eypio'nun Naim şarkısıyla yaşamıştı. Ünlü rapçiden duygu dolu tebrik mesajı geldi.
- 1
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ABD'de oynanan finalde Çin'i 3-1 mağlup ederek, tarihinde ilk kez Milletler Ligi'nde şampiyon oldu. Filenin Sultanları, dünya sıralamasında zirveye çıktı. Filenin Sultanları'na rapçi Eypio'dan da tebrik mesajı geldi.
- 2
FIVB Voleybol Milletler Ligi finalinde Türkiye, Çin'i 22-25, 25-22, 19-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-1 mağlup ederek turnuvayı şampiyonlukla tamamladı.
- 3
Şampiyonluğun ardından Filenin Sultanları Eypio'nun "Naim" şarkısıyla coşku dolu anlar yaşadı. Ünlü rapçi sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullanarak takımı tebrik etti:"Harikasınız, gururumuzsunuz kızlar. Şampiyonluğunuzu Naim'le kutlamanız beni çok mutlu etti, benim için ayrı bir gurur. Naim artık benden çıktı size çok yakıştı."
-
- 4
Eypio'nun sosyal medya hesabından Filenin Sultanları'na yazdığı mesaj...
- 5
Naim şarkısının sözlerinin bir kısmı şu şekilde:
Bıraktım geldim evimi geride
Adımı aldılar, kan karıştı terime
Demişti anam bana "Buz da olsan erime"
Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
Bıraktım geldim evimi geride
Adımı aldılar, kan karıştı terime
Demişti anam bana "Buz da olsan erime"
Kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine
- 6
FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları kadrosu şu şekildeydi:
Elif Şahin, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, Vargas, Derya Cebecioğlu, Eda Erdem Dündar (Gizem Örge, Simge Aköz, Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Saliha Şahin, İlkin Aydın)
-
- 7
- 8