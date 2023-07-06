Filenin Sultanları'nın Milletler Ligi Final Etabı kadrosu belli oldu
ABD'de düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nda mücadele edecek milli takımın kadrosu belirlendi
Filenin Sultanları'nın, 2023 Kadınlar Milletler Ligi finallerinde boy göstereceği 14 kişilik kadrosu belli oldu.
3'üncü haftada dinlendirilen Melissa Vargas ve Simge Aköz, Amerika Birleşik Devletleri'ne götürüldü.
Meliha Diken - Yasemin Güveli ikilisi ise başantrenör Daniele Santarelli tarafından tercih edilmedi.
Filenin Sultanları'nın 14 kişilik kadrosunda şu isimler var;
Çeyrek finalde son şampiyon İtalya ile karşılaşacak Türkiye, rakibini yenmesi halinde Amerika Birleşik Devletleri - Japonya maçının galibi ile finale çıkma mücadelesi verecek.
2023 Kadınlar Milletler Ligi'ndeki finaller, 13-17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.