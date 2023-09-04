Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları'nın gururu oldu, en değerli oyuncu seçildi! İşte Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi! - Voleybol Haberleri

        Filenin Sultanları'nın gururu oldu, en değerli oyuncu seçildi! İşte Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!

        Filenin Sultanları, dün akşam 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihimizdeki ilk Avrupa Şampiyonluğu'nu kazanmış oldu. Mücadelede 41 sayı alan Vargas, gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. İşte, Melissa Vargas'ın yürek burkan hayat hikayesi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 10:25 Güncelleme: 04.09.2023 - 10:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Türkiye, Sırbistan ile finalde karşı karşıya geldi. Geriden gelerek Sırbistan'ı 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları, altın madalya ve kupanın sahibi oldu. Sahada fırtınalar estiren ve turnuvanın "en değerli oyuncusu" seçilen Melissa Vargas günün en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. İşte Melissa Vargas'ın hayat hikayesi...

        • 2

          16 Ekim 1999 yılında Cienfuegos'ta dünyaya gelen Melissa Vargas, 8 yaşında okul takımına girerek voleybol kariyerine adım attı. Başladığı ilk andan beri yetenekli olduğu görülen Vargas, 12 yaşındayken Küba Milli Takımı'nda forma giydi. Küba'nın kuralları sebebiyle yetenekli sporcu transfer için sadece Rusya, Çekya ve Polonya gibi ülkelerle iletişime geçebiliyordu.

        • 3

          2016-2017 sezonunda Küba'dan ayrılarak Çekya takımı olan Agel Prostejov'a giden Vargas, 16 yaşındayken Eczacıbaşı'na 32 sayı attı. Çekya'da sakatlanan başarılı isim, Küba'da tedavi oldu. Devlet koşullarını beğenmemesi nedeniyle Küba Federasyonu tarafından "Ülkesine karşı hakaret ve disiplinsiz tavırlar" sebebi ya da suçuyla 2017 yılında milli takımdan 4 sene men edilen Melissa Vargas, İsviçre kulüplerinden biri olan Volero Zürih'e transfer oldu. Vargas İsviçre'ye "Sığınmacı" statüsüyle gelmişti.

        • 4

          "Pişman değilim, dünyanın en iyi voleybolcusu olmak istiyorum" diyen Melissa Vargas'ın, o sene Fenerbahçe Opet'e transferi gerçekleşti. Fenerbahçe'ye geldiği ilk andan beri taraftarın sevgilisi olan yetenekli sporcu Sırbistan Milli Takım antrenörü Zoran Terzic'in de gözdesi oldu. Yoğun bir çaba sonucu Vargas, Sırbistan vatandaşı oldu fakat FIVB ise Küba'nın izni olmadan milli takımda oynamasına izin vermedi.

        • 5

          2020 yılında Türkiye bu başarılı sporcuyu elinden kaçırmak istememesiyle birlikte 2021 yılında Vargas'ın Türk vatandaşlığını ilan etti. Fakat forma giyebilmesi için belirli bir sürenin geçmesi gerekiyordu. Bu sebeple o sene Vargas sahaya çıkamadı. 2018-2021 arasında Fenerbahçe forması giyen Melissa, Tianjin Bohai Bank'ta yarım sezon geçirerek kendini geliştirdi. Çin'den dönen başarılı sporcu Milletler Ligi'ne yetişti ve sahada fırtınalar estirdi.

        • 6

          1.94 boyundaki pasör çaprazı Melissa Vargas, şampiyonluğun alındığı FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde "En değerli oyuncu" unvanına da sahip olmasının yanında 2023 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda da bu unvanı başkasına kaptırmadı.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Enflasyon 2023'ün zirvesinde
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Kira zam oranı ortaya çıktı
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        Nevşehir ve Aksaray'da sel felaketi! 3 kişi hayatını kaybetti, 1 bebek kayıp
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den öz eleştiri!
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        Ağustosta ihracat arttı ithalat düştü
        "İyi ki varsınız kızlar"
        "İyi ki varsınız kızlar"
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        FİLENİN SULTANLARI AVRUPA ŞAMPİYONU
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Yolcu otobüsü sel suları arasında kaldı!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Filenin Sultanları, Türkiye’yi sokağa döktü!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Kalıcı ojedeki tehlikeye dikkat!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        Avrupa'nın tek büyüğü var!
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        En düşük memur maaşı ne kadar olacak?
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        İstiklal Marşı'nda Ebrar'ın gözyaşları!
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Sonbahar geldi! Bu bölgelerde yağmur var
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Büyük acı... Karı kocayı kaza ayırdı!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kına gecesinde gelin vuruldu!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Kerkük'te can kaybı artıyor!
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        Hindistan'ın Ay görevine uyku molası
        "Çok gururluyuz"
        "Çok gururluyuz"
        2019'un rövanşını aldık
        2019'un rövanşını aldık
        Habertürk Anasayfa