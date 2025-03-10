A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluk yolculuğuna başlıyor. Geçtiğimiz yılın kupayla taçlanan performansını bu sezon da sürdürmeyi hedefleyen Filenin Sultanları, Çin, Hollanda ve İstanbul’daki karşılaşmalarda güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek. İkinci haftası İstanbul’da oynanacak Milletler Ligi’nde millilerimizin maç programı ve tüm detaylar belli oldu. İşte güncel bilgiler...