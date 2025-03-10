Filenin Sultanları maç takvimi: A Milli Kadın Voleybol Takımı Milletler Ligi maçları ne zaman?
Filenin Sultanları, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde yeniden sahne alıyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin, Hollanda ve İstanbul'da düzenlenecek karşılaşmalarda kupa hedefiyle mücadele edecek. Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, geçen yılki zaferin ardından bir kez daha şampiyonluk için parkede yerini alacak. İşte merakla beklenen maç takvimi ve heyecan dolu karşılaşmaların detayları…
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde şampiyonluk yolculuğuna başlıyor. Geçtiğimiz yılın kupayla taçlanan performansını bu sezon da sürdürmeyi hedefleyen Filenin Sultanları, Çin, Hollanda ve İstanbul’daki karşılaşmalarda güçlü rakiplerine karşı mücadele verecek. İkinci haftası İstanbul’da oynanacak Milletler Ligi’nde millilerimizin maç programı ve tüm detaylar belli oldu. İşte güncel bilgiler...
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MİLLETLER LİGİ VNL GRUPLARI BELLİ OLDU
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki grupları şu şekilde:
1.Hafta (Pekin, Çin)
Çin, Polonya, Belçika, Tayland,Fransa
2.Hafta (İstanbul, Türkiye)
Brezilya, Kanada, Dominik Cumhuriyeti, Belçika, Güney Kore
3.Hafta (Apeldoorn,Hollanda)
Hollanda, İtalya, Sırbistan, Belçika, Çekya
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TAKVİM BELİRLENDİ
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi;
İlk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de,
İkinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da,
Üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.
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FİLENİN SULTANLARI MAÇ PROGRAMI
1.Hafta (Pekin, Çin)
4 Haziran
07.30 Fransa-Türkiye
6 Haziran
14.30 Türkiye-Tayland
7 Haziran
11.00 Türkiye-Polonya
8 Haziran
14.30 Çin-Türkiye
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2.Hafta (İstanbul,Türkiye)
18 Haziran
19.30 Dominik Cumhuriyeti-Türkiye
19 Haziran
19.30 Kanada-Türkiye
21 Haziran
19.30 Güney Kore-Türkiye
22 Haziran
19.30 Türkiye-Brezilya
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye