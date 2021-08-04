Eda Erdem Dündar maçın ardından konuşmakta zorlanırken "Duygularımı tarif edecek bir şey bulamıyorum. Çok çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyüktü ama sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim, vardı. Belki Kore bizden daha rahat oynadı. Tie-break'i oynayamadık. İlk dört olabilirdi gerçekten olabilirdi... Çok üzgünüm" dedi.