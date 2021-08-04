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Filenin Sultanları, Güney Kore maçının ardından yıkıldı kaldı, gözyaşlarını tutamadı! Canınız sağ olsun

Filenin Sultanları'nın büyük üzüntüsü! Canınız sağ olsun

İlk kez bir olimpiyat oyunlarında gruptan çıkarak tarih yazan Filenin Sultanları, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na çeyrek finalde veda etti. Güney Kore'ye yenildikleri maçın ardından milli sporcularımız gözyaşlarını tutamadı

04.08.2021 - 09:45 | Güncelleme: 2020 TOKYO OLİMPİYATLARI

  • Tokyo'da tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, olimpiyat oyunlarına çeyrek finalde veda etti.

  • Voleybol tarihimizde ilk kez olimpiyatlarda gruptan çıkma başarısı gösteren Filenin Sultanları, çeyrek finalde Güney Kore'yle karşı karşıya geldi.

     

  • Maça da iyi başlayan Milli Takımımız ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanarak 1-0 öne geçerken Güney Kore ikinci sette iyi servis attı ve 1-1'lik dengeyi getirdi.

     

  • Üçüncü sete de çok kötü manşet atarak başlayan Millilerimiz sonradan toplaransa da seti 28-26 kaybederek 2-1 geriye düştü.

  • Dördüncü sete Şeyma Ercan'ın etkili servisleriyle başlayan Türkiye, 11-5'lik üstünlük kurdu.Tuğba Şenoğlu'nun sayılarıyla etki ettiği seti A Milli Kadın Voleybol Takımı 25-18 kazanarak setlere dengeyi getirdi: 2-2.

     

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