2024 Paris Olimpiyatları B Grubu'nda mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımımız, şimdi de Brezilya ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. B Grubu'nda yer alan ve bugüne dek oynadığı 4 maçı da kazanarak yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, Brezilya karşısında da serisini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Brezilya voleybol maçı ile ilgili tüm bilgiler..