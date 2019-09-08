Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonluğu için sahada!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda tarihimizde ikinci kez finale yükseldi! Filenin Sultanları bu akşam namağlup Sırbistan ile karşı karşıya gelecek!

Dün Polonya'yı 25-17, 25-16, 14-25 ve 25-18'lik setlerle 3-1 yenen Filenin Sultanları, tarihinde ikinci kez finale çıkma başarısı göstermişti. Milliler, 2003'te ev sahipliği yaptığı organizasyonda finalde Polonya'ya 3-0 yenilmişti.

RÖVANŞ SIRASI SIRBİSTAN'DA!

Polonya'dan 2003'teki organizasyonun rövanşını alan Filenin Sultanları, finalde namağlup durumdaki Sırbistan'la karşı karşıya gelecek. Son şampiyon karşısında mücadele edecek olan milliler, grup aşamasında 3-1 yenildiği Sırbistan karşısında boy gösterecek!

Yarı finalde İtalya'yı 3-1'le geçen Sırbistan, 2019 Avrupa Şampiyonası'nda finale kadar oynadığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Son şampiyon Sırbistan'ın organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere 5 madalyası bulunuyor.

MİLLİLERİN AVRUPA ŞAMPİYONASI KARNESİ

Son 5 organizasyonun 4'ünde yarı finale yükselme başarısı gösteren ay-yıldızlı ekip, şampiyonada şu ana kadar 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

2003'te gümüş madalya alan milli takım, 2011 ve 2017 yıllarında da üçüncü oldu. Milliler 2015'te ise dördüncü sırada kaldı.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Sırbistan arasındaki final maçı saat 19.30'da Ankara Spor Salonu'nda oynanacak. Bu dev final, TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.