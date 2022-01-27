Afrika Uluslar Kupası Son 16 Turu´nda Fildişi Sahili ile Mısır, Douala´daki Japoma Stadı´nda karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 sona eren karşılaşmada, seri penaltı atışlarına geçildi. Seri penaltı atışlarında Fildişi Sahili adına Eric Bailly penaltı atışından yararlanamazken, Nicolas Pepe, Ibrahim Sangare, Maxwel Cornet ve Wilfried Zaha, ağları havalandırmayı başardı. Mısır´da ise Zizo, El Solia, Omar Kamal, Mohamed Abdelmonem ve Mohamed Salah, penaltı atışını gole çevirmeyi başardı. Bu sonucun ardından Mısır, çeyrek finalde Fas´ın rakibi oldu.
Fildişi Sahili´nde Adana Demirspor forması giyen Simon Deli 120 dakika sahada kalırken, Demir Grup Sivassporlu Max Gradel, 71´inci dakikada yerini Wilfried Zaha´ya bıraktı. Mısır´da ise Galatasaray formasını terleten Mostafa Mohamed, 90 dakika sahada kalırken uzatma bölümü başlamadan yerini Mohamed Sherif´e bıraktı.
MOSTAFA MOHAMED´İN DÖNÜŞÜ GECİKTİ
Mısır´ın Fildişi Sahili´ni eleyip Afrika Uluslar Kupası´nda çeyrek finale yükselmesinin ardından Mostafa Mohamed´in dönüşü de uzadı. Mısır´ın Fas ile karşı karşıya geleceği çeyrek final karşılaşması 30 Ocak´ta oynanacağından dolayı golcü oyuncunun Türkiye´ye dönüşü en iyi ihtimalle 5 gün daha ileriye sarkmış oldu.
Öte yandan Fildişi Sahili´nin elenmesinden dolayı Simon Deli ve Max Gradel´in takımlarına dönmesi için ortada bir engel kalmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!