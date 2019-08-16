Beşiktaş ve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, geride bıraktığımız gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Öğle saatlerinde çalışma arkadaşları ile birlikte alışveriş merkezine gelen ve bir restorana oturan Orman, burada uzun süre toplantı yaptı.

Toplantı çıkışında aracını beklediği sırada gazeteciler tarafından görüntülenen Orman, muhabirler ile selamlaştıktan sonra kendisini almaya gelen aracına binerek alışveriş merkezinden ayrıldı.