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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fikret Orman: Beşiktaş'ın yakasından düş artık! - Beşiktaş Haberleri

        Fikret Orman: Beşiktaş'ın yakasından düş artık!

        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 14:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 14:01
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        "Beşiktaş'ın yakasından düş artık!"
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        Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman, Radyo Gol'e özel açıklamalarda bulundu.

        "2-3 GALİBİYETE SEVİNİR OLDUK"

        "Beşiktaş Türkiye'nin tek büyük camiasıydı! Şimdi 2-3 galibiyet alınca sevinir haldeyiz..."

        "BEŞİKTAŞ'IN HOCALARINI SEVERİM"

        "Ole Gunnar Solskjaer kıymetli ve kaliteli bir adam! İnşallah ona şampiyonluk nasip olur. Beşiktaş için şampiyonluk kupası haricindeki kupaların önemi yoktur! Hocamızı seviyorum, bundan önceki hocamızı da seviyordum. Ben Beşiktaş'ın hocalarını severim!"

        "BEŞİKTAŞ'IN YAKASINDAN DÜŞ YA!"

        "(Ahmet Nur Çebi için) Serdal'ı da rahatsız ediyorsun, ikide bir kulübe gidiyormuşsun. Gitme kardeşim, git işine gücüne bak ya! Beşiktaş senden kurtuldu ya! Bırak Beşiktaş'ın yakasından düş ya!"

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        "MİLLETİ İNANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"

        "(Ahmet Nur Çebi için) Ben diyor 'borcu indirdim' diyor. Borcu indirebilmek için 1 lira gelir artırman, oyuncu satman, sponsorluk yapman lazım. Bir şey yapmadan, Bankalar Birliği ile anlaşma yaparak borcu indirdim diyor. Bu yalanlara milleti inandırmaya çalışıyor. Bırak ya, düş Beşiktaş'ın yakasından. Bu adam konuşulmaya değecek bir adam değil. Beşiktaş'ı bitirme operasyonuydu. Allah işini gücünü rast getirsin. Çoluğuyla çocuğuyla işine gücüne baksın. Bıraksın. Beşiktaş'ın yakasından düşsün."

        "O DAVALAR BİTMEDEN GELMEM"

        "Hiçbir kongreye, divana gelmiyorsunuz. Neden?"

        - Fikret Orman: "Beşiktaş beni dava etti, 12-13 tane davam var. O davalar bitmeden hiçbir şeye katılmayacağım. Onlar bitince maçlara da gideceğim, genel kurula da gelirim."

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