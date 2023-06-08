'En İyi Aktör' seçildi

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İtalya'nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen 'Ora!Fest'te Fikret Kuşkan en iyi aktör seçildi

HABERTURK.COM

Çekimleri geçtiğimiz aylarda tamamlanan Hamit İzol’un aynı adlı kitabından uyarlanan ‘Roza’ adlı filminin festival yolculuğu başladı.

Yapımı Akiz Yapım’a ait filmin genel koordinatörlüğünü Irmak Çığ Erlertürk, yönetmenliğini Mustafa Kotan üstlenirken senaryosunu Sultan Turan Kızılay kaleme aldı.

Mevsimlik işçi olarak Urfa’dan Mersin’e göç eden bir ailenin dramını aktaran ‘Roza’ filmi için sevindirici haber İtalya’dan geldi. İtalya’nın Puglia bölgesinde gerçekleştirilen ‘Ora!Fest’ , 3 - 7 Haziran'da gerçekleştirildi. ‘Roza’ filmindeki performansıyla usta oyuncu Fikret Kuşkan 'En İyi Aktör' ödülüne layık görüldü.

Eğitimsizliğin, ekonomik sıkıntıların ve törenin nasıl yıkıcı etkileri olduğunu gözler önüne seren filmin kadrosunda Belçim Bilgin ve Fikret Kuşkan ile birlikte Bahar Şahin, Burak Sevinç, Deniz Bolışık, Ümit Çırak, İzzet Yüksek, Berk Bakioğlu, İrem Sultan Cengiz, Ayça Kuru, Hasan Balay yer alıyor.

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