FIFPro ve Football Benchmark, 2022 Dünya Kupası öncesi futbolcuların 'iş yükü' raporunu açıkladı. 12 Temmuz 2021 ile 24 Ekim 2022 arasını kapsayan rapora göre; bu süreçte en fazla maça Portekizli futbolcular çıktı. Kişi başına 5 bin 200 dakika sahada kalan Portekizli futbolcular, bu bakımdan sakatlık riski en yüksek oyuncular olarak dikkat çekiyor.

İşte hazırlanan rapordan bazı ilginç veriler: Bazı bölgelerdeki oyuncular aşırı iş yüküyle karşı karşıya kalsa da Afrika ve AFC Bölgesi'nden gelen oyuncular aynı yoğunluğu yaşamadı. Portekiz Milli Takımı'nda yer alan futbolcular kişi başına 5 bin 200 dakika ile en çok süre alan oyuncular. Bu, oyuncu başına 90'ar dakikalık 58 maça denk geliyor. Portekiz'i Brezilya ve Meksikalı oyuncular takip etti. Portekiz ve Brezilyalı futbolcuların birçoğu diğer takımlarda görev yapan bazı oyuncuların 2 katından fazla maç oynadı.

Heung-Min Son 23 günde ardışık olarak 600 dakika ile bu alandaki rekora sahip. Onu Harry Kane ve Kylian Mbappe takip etti.

Virgil van Dijk 7 bin 597 dakikayla en fazla süre alan oyuncu oldu. Onu 7 bin 347 dakikayla Portekizli Cancelo, 7 bin 266 dakikayla Sadio Mane ve 7 bin 211 dakika ile Antonio Rüdiger izledi. Heung-Min Son bu sürede 146 bin 104 km seyahat etmek durumunda kaldı.