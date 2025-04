FIFA Başkanı Gianni Infantino'dan Rusya açıklaması!

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Belgrad'da gerçekleşen 49. UEFA Kongresi'nin açılışında açıklamalarda bulundu.

REKLAM advertisement1

Rusya'nın futbola yeniden entegrasyonu hakkında konuşan Infantino, "Sporu her zaman insanları birleştirmek amacıyla kullandık. Gittikçe daha fazla bölünen bir dünyada, diyalog ve birliği teşvik etmek için her fırsatı değerlendirmeliyiz. Futbol bu konuda güçlü bir araç olabilir. Ukrayna'da barış görüşmelerinin sürmesi bana umut veriyor. Umarım yakında bu sayfa kapanır ve Rusya'yı yeniden futbol dünyasına entegre edebiliriz. Bu, çatışmanın sona erdiği anlamına gelecektir. İşte bu yüzden umut etmeli, bu yüzden dua etmeliyiz. Çünkü futbol ayrılıklarla değil, birlikle ilgilidir. Futbol, kızları ve erkekleri, her kesimden insanı bir araya getirir." dedi.