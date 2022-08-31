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FIFA 23 çıktı mı, ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye satış fiyatı ne kadar?

Electronic Arts' ın geliştirip yayınladığı 2016 yılında piyasaya çıkan sevilen oyun FIFA 23'ün ne zaman çıkacağı sevenleri tarafından merak konusu oldu. FIFA serisi, her yılın dördüncü çeyreğinde çıkış yapmaktadır. Peki, FIFA 23 ne zaman çıkacak? İşte haberimizin detaylarında...

31.08.2022 - 16:00 | Güncelleme: ABONE OL

  • Futbolseverlerin merakla beklediği FIFA 23'ün çıkış tarihi daha önce 1 Ekim 2022 olarak açıklanmıştı. Ancak hiç beklenmeyen bir gelişme yaşandı. FIFA 23 erkenden erişime açıldı ve oyuna giren bazı oyuncular oyuna girip maç yaptıklarını ve Ultimate Team'e eriştiklerini söyledi. Peki beklenen oyun FIFA 23 ne zaman çıkıyor? İşte haberimizin ayrıntıları...

  • FIFA 23 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    FIFA 23'ün 1 Ekim 2022 tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Steam, Epic Games ve Google Stadia için çıkış yapacak.

     

  • FIFA 23 CROSSPLAY İÇERECEK

    Tom Henderson'ın haberine göre FIFA 23'le birlikte çapraz platform özelliği oyuna eklenecek. FIFA 23, böylelikle serinin çapraz oynama seçeneğine sahip olan ilk oyunu olacak. Yani PlayStation'da, Xbox'ta, PC'deki oyuncular oyunun zevkini sadece kendi platformlarında değil, platformlar arası da çıkarabilecekler.

     

  • FIFA 23' TE TAKIMLARIN FORMALARI İFŞA OLDU!

    27 Eylül tarihinde resmi olarak erişime açılacak FIFA 23, görünüşe göre Ultimate Edition'ı satın alan kullanıcılara yanlışlıkla dağıtıldı. Oyunu ön siparişle edinen Xbox sahipleri, FIFA 23'e giriş yapabildi. Daha da ilginç olarak, bazı kişiler maç yaptıklarını ve Ultimate Team'e eriştiklerini söyledi.

  • Ultimate Team'e giriş yapmayı başaran oyuncular, bazı popüler futbolcuların istastisklerini paylaştı. Örneğin, Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çevikliği 81 puana düşürüldü. FIFA 22'de 87 seviyesindeydi. Ayrıca top sürme ve pas verme puanı da azaltıldı.

    Son sızıntı kapsamında FIFA 23 soundtrack listesi bile yayınlandı. Ayrıca bir oyuncu Liverpool'un tüm kadrosunu sızdırdı. Xbox'taki bu hata, EA Games'in pazarlama stratejisini alt üst edecek gibi duruyor.

    Oyuncu istatistiklerine ek olarak, bazı kulüplerin tanıtılmayan formaları da ortaya çıktı. Örneğin FIFA 23'e erkenden erişen bir oyuncu, Liverpool'un ve Burnley'in üçüncü formasını (büyük ihtimalle deplasman) Twitter'dan paylaştı.

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