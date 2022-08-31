Ultimate Team'e giriş yapmayı başaran oyuncular, bazı popüler futbolcuların istastisklerini paylaştı. Örneğin, Manchester United'ın 37 yaşındaki yıldızı Cristiano Ronaldo'nun çevikliği 81 puana düşürüldü. FIFA 22'de 87 seviyesindeydi. Ayrıca top sürme ve pas verme puanı da azaltıldı.

Son sızıntı kapsamında FIFA 23 soundtrack listesi bile yayınlandı. Ayrıca bir oyuncu Liverpool'un tüm kadrosunu sızdırdı. Xbox'taki bu hata, EA Games'in pazarlama stratejisini alt üst edecek gibi duruyor.

Oyuncu istatistiklerine ek olarak, bazı kulüplerin tanıtılmayan formaları da ortaya çıktı. Örneğin FIFA 23'e erkenden erişen bir oyuncu, Liverpool'un ve Burnley'in üçüncü formasını (büyük ihtimalle deplasman) Twitter'dan paylaştı.