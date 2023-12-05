Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Amerika Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro hayatını kaybetti

        Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro hayatını kaybetti

        Küba devriminin lideri ve eski Devlet Başkanı Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro, Miami'de 90 yaşında hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 06:33 Güncelleme: 05.12.2023 - 06:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fidel Castro'nun kız kardeşi Juanita Castro hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bir süredir Miami'de bir hastanede tedavi gören Castro 90 yaşında yaşamını yitirdi. Univision internet sitesinin haberine göre, aile mensuplarından yapılan açıklamada, Juanita Castro'nun doğal sebeplerden vefat ettiği ve cenaze töreninin aile arasında yapılacağı bildirildi.

        Juanita Castro'nun anılarını kaleme alan yazar Maria Antonieta Collins, açıklamasında, "Bugün Juanita Castro, yaşam ve ölüm yolunda bizden önce gitti, olağanüstü bir kadındı ve çok sevdiği Küba davası uğruna yorulmak bilmeden çalışan bir savaşçıydı." ifadesini kullandı.

        FIDEL CASTRO İLE TERS DÜŞMÜŞTÜ

        Küba devrimi konusunda kardeşleri Fidel ve Raul ile ters düşen Castro, 1964'te ülkesinden ayrılarak ABD'nin Miami kentine yerleşmişti.

        AA'nın haberine göre; "Donna" takma adıyla ABD gizli servisi CIA ile işbirliği yapan Castro, Küba devrimi lideri Fidel Castro ve Raul Castro'nun yönetimini "açıkça" kınamıştı.

        Juanita Castro, yıllar önce yaptığı açıklamada, "Şüphesiz sürgündeki diğer insanlardan daha fazla acı çektim çünkü Florida Boğazı'nın hiçbir tarafında bana soluk aldırmadılar ve çok az kişi hayatımın paradoksunu anlıyor. Küba'dakiler için ben bir kaçağım çünkü oradan ayrıldım ve mevcut rejimi kınadım. Miami'deki birçok insan için Fidel ve Raul'un kız kardeşi olduğum için istenmeyen kişi ilan edildim." ifadelerini kullanmıştı.

        *Haberin fotoğrafı Reuters tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #küba
        #Fidel Castro
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Dilan Polat'ın yabancı uyruklu çalışanları gözaltına alındı
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Erdoğan: İsrail'in savaş suçlarının hesabını vermesi gerek
        Fener 4 köşe!
        Fener 4 köşe!
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        İYİ Parti'den 'hayır' kararı çıktı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        "Derbide iyiden fazlası gerek"
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fenomen soruşturmasında 15 şirkete kayyum kararı
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Fatih Terim'in avukatlarından "Fatih Terim Fonu" açıklaması
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde sıcak gelişme!
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        "Defalarca söyledik... Akatlar olmaz!"
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        Habertürk Anasayfa