FIBA Merkez Yönetim Kurulu, 1950 yılında basketbolun mucidi James Naismith'in ismini unutulmaz kılmak amacıyla Dünya Şampiyonası için özel bir kupa düzenlenmesine karar verdi.

Naismith'in adını taşıyan kupa, ilk kez Uruguay'ın düzenlediği 1967'deki Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alan Sovyetler Birliği'ne verildi. 1998 yılında ise kupanın şeklinde değişiklikler yapıldı. Alman kuyumcu ustası Günter Schoebel tarafından tasarlanan yeni kupa Yunanistan'da düzenlenen 1998 Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olan Yugoslavya'nın ellerinde yükseldi.

Kupanın şekli ile ilgili ilk zamanlar kararsızlık yaşanırken, uzun yıllar FIBA Genel Sekreterliği yapan Renato William Jones, Mısır seyahatinden Luxor kenti ve Karnak tapınağını ziyaretinde, tapınakta bulunan nilüfer sütunlarından etkilenerek, bunun kupa için model olması gerektiğine karar verdi ve kupanın dizaynı için çalışmalar başlatıldı.

YENİ KUPANIN ÖZELLİKLERİ

Yeni tasarlanan kupa, 2017'de Dünya Kupası Elemeleri'nin resmi kura çekimi seremonisi sırasında açıklandı.

Dünya kupası, tarihte ilk kez, neredeyse tamamen altından yapıldı ve kupanın altındaki bantta tüm dünya şampiyonları listelendi. Ayrıca FIBA'ın orijinal adı olan "Federation Internationale de Basketball Amateur (Uluslararası Amatör Basketbol Federasyonu)" adının yazdığı kupa, adını resmi olarak tanımlayan bir işaret olan altın bir çembere sahip. Bu özellikler de kupaya daha geleneksel ve prestijli bir hava katıyor.

Yeni kupa, 60 santimetre yüksekliğiyle öncekinden 13 santimetre daha uzun olma özelliği taşıyor. Kupa bu özelliğiyle en uzun spor kupaları arasında yer alıyor. Bu duruma uygun olarak, kupa dünyanın en yüksek ve binalarından biri olan Guangzhou Kanton Kulesi'nde tanıtıldı.

Yeni kupa Radiant tarafından tasarlandı ve gümüşçü Thomas Lyte tarafından el emeğiyle hazırlandı.

Basketbolun mucidi Dr. James Naismith'in anısına FIBA Basketbol Dünya Kupası Naismith Kupası adı verilen kupa, bu sene ilk kez dünya genelinde bir yolculuğa çıktı. Tüm kıtalarda 24 ülkeye uğrayan ve şu an Çin’deki şehirlerde bulunan kupa, 25 Haziran'da da İstanbul'a gelmişti.

BASKETBOLUN MUCİDİ NAISMITH

Basketbolun mucidi olan beden eğitimi öğretmeni James Naismith, 6 Kasım 1861 tarihinde Kanada'da doğdu.

Springfield YMCA Üniversitesindeyken Beden Eğitimi Bölümü Başkanı Dr. Luther Gulick, Naismith'den "Atletik olarak zorlayıcı bir salon oyunu" icat etmesini istedi. Naismith'in bu oyunu icat etmesi için ise sadece 14 günü vardı.

Gulick, yeni bulunacak oyunun çok fazla yer kaplamamasını, sporcuların formda kalmasını ve özellikle tüm oyuncular için eşit ve çok zorlayıcı olmamasını istiyordu. Naismith, yeni bir oyun bulma çalışmalarına bu 3 ana başlık altında başladı. İlk olarak o zamanların en popüler oyunları olan rugby, lacrosse, futbol, Amerikan futbolu, hokey ve beyzbolu analiz etti. Bu incelemeleri yaparken, küçük ve hızlı bir topun tehlikeli olabileceğini, daha büyük ve yumuşak olan futbol topunun en güvenli top olduğunu fark etti. Fiziksel hareketin, en çok topla birlikte koşulduğunda, top sürüldüğünde ve topa vurulduğunda ortaya çıktığını gözlemledi ve pas atmanın tek seçenek olmasına karar verdi. James Naismith, 1891 yılında bulduğu bu oyuna ''Basket Ball'' adını verdi ve belirlediği 13 kural ile oyunu açıkladı.

Naismith, orijinal basketbol kuralları kitabını yazdı ve Kansas Üniversitesinde basketbol programını kurdu. Basketbol, 1904 yılında olimpiyatlara gösteri şeklinde dahil oldu ve 1936'da resmi bir oyun haline geldi. James Naismith, 28 Kasım 1939'da hayatını kaybetti.

A MİLLİLERİMİZ

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı, uzun bir hazırlık dönemi geçirdi.

Açıklanan geniş kadronun bir grubuyla 1 Temmuz'da çalışmalara başlayan milliler, 2 aylık hazırlık süreci yaşadı.

Bir süre İstanbul'da çalışan, daha sonra Slovenya'ya giden milliler, 30 Temmuz'a kadar kondisyon ve ağırlık çalışmaları gerçekleştirdi.

İstanbul'da çalışmalarına devam eden Türkiye, 4 Ağustos'ta Fransa'ya giderek hem antrenman gerçekleştirdi hem de Fransa ve Tunus ile iki hazırlık karşılaşması oynadı.

Fransa'daki kamp sonrası İstanbul'da Senegal ve Ürdün ile hazırlık maçlarında karşılaşan milli takım, Yunanistan'da katıldığı turnuvayla çalışmalarını sürdürdü.

Milli takım, son dönemdeki çalışmalarını ise Dünya Kupası'nın gerçekleştireceği Çin'de yaptı.

10 HAZIRLIK MAÇINDA 7 GALİBİYET ALDI

A Milli Takım, hazırlık döneminde 10 hazırlık maçı yaptı.

Bu karşılaşmaların 7'sini kazanan milliler, 3 maçtan ise mağlup ayrıldı.

Milli takımın hazırlık maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Fransa-Türkiye: 69-74

Tunus-Türkiye: 54-64

Türkiye-Senegal: 94-59

Türkiye-Ürdün: 106-72

Sırbistan-Türkiye: 87-72

Yunanistan-Türkiye: 84-70

İtalya-Türkiye: 70-72

Türkiye-Porto Riko: 72-64

Türkiye-Venezuela.: 68-71

Türkiye-Dominik Cumhuriyeti: 87-59

DÜNYA KUPASI TARİHİ

2019 FIBA Dünya Kupası'nda en çok şampiyonluk sevinci yaşayan ülkeler ABD ile eski adıyla Yugoslavya oldu.

Bu yıl 18'incisi yapılacak organizasyonda ABD ile Yugoslavya, beşer kez mutlu sona ulaşmayı başardı.

ABD YUGOSLAVYA'YI GEÇMEYE ÇALIŞACAK

İspanya'da 2014'te olduğu gibi Çin'de de Türkiye'nin gruptaki rakibi olacak ABD, geride kalan son iki turnuvayı şampiyonlukla tamamlayarak Yugoslavya'yı yakaladı.

Yugoslavya gibi beş şampiyonluğu bulunan ABD, Çin'de de aynı başarıyı gösterirse organizasyonda en çok kupayı kazanan takım unvanını ele geçirecek.

Tarihindeki ilk şampiyonluğunu Brezilya'nın ev sahipliğinde 1954'de gerçekleştirilen organizasyonda elde eden ABD, 1986 İspanya'da ve 1994'de Kanada'da şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 2010'da düzenlenen şampiyonada, milli takımı finalde mağlup ederek kupayı elde eden ABD, 2014'te İspanya'da bir kez daha şampiyon olmayı başardı.

YUGOSLAVYA'NIN DA 5 ŞAMPİYONLUĞU VAR

Eski adı Dünya Basketbol Şampiyonası olan Dünya Kupası'nı Yugoslavya da 5 kez kazandı.

Yugoslavya, 1970 yılında Avrupa kıtasında ilk kez düzenlenen ve ev sahipliğini yaptığı Dünya Şampiyonası'nda birinci şampiyonluğunu aldı. 1978, 1990, 1998 ve 2002'de dünya şampiyonu olan Yugoslavya, 3 kez ikincilik, 2 kez de üçüncülük elde etti.

Geride kalan 17 Dünya Şampiyonası'nda eski adıyla Sovyetler Birliği (SSCB) 3 kez, Brezilya 2, Arjantin ve İspanya ise birer defa kupayı kazandı.

İLK ŞAMPİYON ARJANTİN

İlk kez 1950 yılında Arjantin'de düzenlenen şampiyonada ev sahibi takım, kupanın sahibi oldu.

Arjantin, Buenos Aires şehrinde 22 Ekim-3 Kasım 1950 tarihlerinde düzenlenen şampiyonanın finalinde ABD'yi 64-50 yenerek, ilk kupayı müzesine götürdü.

Türkiye'de yapılan 16'ıncı Dünya Şampiyonası'nda ise ABD mutlu sona ulaştı. 28 Ağustos-12 Eylül 2010 tarihlerinde yapılan şampiyonanın finalinde Türkiye'yi 81-64 mağlup eden ABD, bu kupayı 4'üncü kez kazanmayı başardı.

3 ÜLKE ÜST ÜSTE ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Dünya Kupası tarihinde sadece 3 ülke üst üste iki şampiyonluk elde etti.

Şampiyonada Brezilya 1959 ve 1963, Yugoslavya da 1998 ve 2002'de şampiyonluk yaşadı. ABD ise 2010 ve 2014'te mutlu sona ulaştı. ABD, Çin'deki organizasyonda da kupayı kazanırsa üst üste üçüncü kez şampiyonluk yaşayan tek ülke olacak.

ŞAMPİYONALAR VE İLK 3'LER

Bugüne dek yapılan 17 şampiyonanın tarihleri ve dereceye giren takımlar şöyle: