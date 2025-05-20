Motosikletin arkasındaydı... 19 yaşında hayata veda!
Denizli'de, 23 yaşındaki Ahmet Şahan'ın kullandığı motosiklet yoldan çıkıp, takla attı. Şahan ile birlikte arkasında oturan 19 yaşındaki Feyza Özdemir, ağır yaralandı. İki genç hastanede hayatını kaybetti
Denizli'nin Çivril ilçesinde kaza, Denizli-Uşak karayolu Hayvan Pazarı kavşağı yakınında meydana geldi. Uşak istikametine giden Ahmet Şahan (23) yönetimindeki motosiklet, kontrolden çıktı.
ARAZİYE GİRİP TAKLA ATTI
DHA'daki habere göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet karayolundan çıkıp, araziye girerek takla attı.
İKİSİ DE YOLA SAVRULDU
Kaza nedeniyle motosiklet sürücüsü Ahmet Şahan ile arkasındaki yolcu Feyza Özdemir (19) savruldu.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri ağır yaralanan Şahan ile Özdemir'i ambulansla Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.
HAYATA VEDA ETTİLER
Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Şahan ve Özdemir, hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.