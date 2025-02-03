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        Haberler Magazin Feyza Civelek'ten Hamdi Alkan paylaşımı: Aile dostumuz 'Kızılcık Şerbeti'nde - Magazin haberleri

        Feyza Civelek'ten Hamdi Alkan paylaşımı

        Hamdi Alkan, SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne 'Ulvi' karakteriyle dâhil oldu. Dizide 'Nilay' karakterine hayat veren Feyza Civelek, Alkan ile olan fotoğrafını "Aile dostumuz 'Kızılcık Şerbeti'nde" notuyla yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:10 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:10
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        "Aile dostumuz 'Kızılcık Şerbeti'nde"
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        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti' 3'üncü sezonuyla izleyenleri ekrana kilitlemeye devam ediyor.

        'Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosuna 'Ulvi' karakteriyle dâhil olan Hamdi Alkan, set günü, dizide 'Nilay' karakterini canlandıran Feyza Civelek ile objektif karşısına geçti.

        "AİLE DOSTUMUZ 'KIZILCIK ŞERBETİ'NDE'"

        Feyza Civelek, Hamdi Alkan ile olan fotoğrafına; "Sevgili Hamdi ağabeyim ve yakın aile dostumuz 'Kızılcık Şerbeti'nde" notunu düştü.

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