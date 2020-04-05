"İLAÇLARINI BEN ALIYORUM"

Oyuncu Nilgün Kasapbaşoğlu'na ilaç getirdiğini belirten Çıpa, "Kendisi 65 yaş üstü olduğu için çıkamadı. O yüzden ilaçlarını ben alıyorum" şeklinde sözlerine devam etti.