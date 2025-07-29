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        Haberler Bilgi Spor Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

        Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile karşılaşıyor. De Kuip Stadı'nda oynanacak kritik mücadele öncesinde, Feyenoord - Fenerbahçe karşılaşmasının tarihi ve maç saati futbolseverlerin gündemi meşgul etmeye başladı. Sarı lacivertlilerde hedef, Hollanda'dan avantajlı skorla dönüp tur kapısını aralamak. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe maçı yayıncı kuruluşu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.07.2025 - 23:46 Güncelleme: 30.07.2025 - 00:22
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        • 1

          Feyenoord - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile oynayacağı mücadelenin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u elemesi durumunda, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe Devler Ligi mücadelesi tarihi...

        • 2

          FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Fenerbahçe-Feyenoord maçı, 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

          Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında ise Feyenoord'u 12 Ağustos Salı günü Kadıköy'de konuk edecek. Bu karşılaşma ise saat 20.00'de başlayacak.

          Sarı-lacivertliler ilk maçı Rotterdam'da oynayacak. Fenerbahçe, rövanşta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

        • 3

          FENERBAHÇE-FEYENOORD MAÇI HANGI KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

          Feyenoord-Fenerbahçe maçının TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          PLAY-OFF'TAKİ MUHTEMEL RAKİPLER DE BELLİ OLDU

          Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu.

          Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u saf dışı bırakırsa, Benfica - Nice eşleşmesinin galibi ya da Club Brugge - Salzburg /Brann eşleşmelerinden çıkan takımla play-off turunda karşılaşacak.

        • 5

          FENERBAHÇE’NİN AVRUPA YOLU

          Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakması halinde play-off turuna yükselecek. Kanarya, bu turu da geçtiği takdirde ise Şampiyonlar Ligi'nde lig etabına adını yazdıracak.

          Fenerbahçe, elenmesi durumunda ise Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi lig etabında devam edecek.

        • 6

          ROBIN VAN PERSIE ÇALIŞTIRIYOR

          Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Feyenoord'u tanıdık bir isim çalıştırıyor. Sarı-lacivertlilerde 2015-2018 yılları arasında forma giyen Robin van Persie, Hollanda ekibinin teknik direktörlüğünü yapıyor. 41 yaşındaki teknik adam, 24 Şubat’ta Feyenoord’un başına geçmişti. Robin van Persie, 2015/16 sezonunda Manchester United’dan sarı-lacivertli ekibe transfer olmuş, çıktığı 87 maçta 36 gol atmıştı.

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