Feyenoord - Fenerbahçe maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, Robin van Persie'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Feyenoord ile oynayacağı mücadelenin maç programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, Feyenoord'u elemesi durumunda, Devler Ligi'nde play-off turuna yükselecek. Peki, "Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifreli mi yayınlanacak?" İşte Feyenoord - Fenerbahçe Devler Ligi mücadelesi tarihi...