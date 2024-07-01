Fettah Can'ın romantik anları
Geçtiğimiz yıl Bodrum'a yerleşen Fettah Can - Cansu Kurtçu, Ortakent'te görüntülendi
Giriş: 01.07.2024 - 16:29 Güncelleme: 01.07.2024 - 16:40
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Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Fettah Can ile eşi Cansu Kurtçu Bodrum'da denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.
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Çift, iskelede şakalaşıp renkli görüntüler verdi.
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Bir ara romantik anlar yaşayan ikili, sarılarak öpüştü.
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Mutluluk pozları veren çift, gün boyu yorgunluk attı.
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