FETÖ hükümlüsü Almanya'ya kaçarken yakalandı

İzmir'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Mustafa Enis Durak, sahte kimlikle Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandı.
İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken, darbe girişiminin ardından ilişiğinin kesilen Mustafa Enis Durak, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuksuz yargılandığı davada 8 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Durak, aynı gün yakalanıp, tutuklanarak cezaevine kondu.
ÖRGÜT PROPAGANDASINA BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA
Dün, örgüt yanlısı bazı sosyal medya hesaplarından Mustafa Enis Durak ile annesine ait bir fotoğraf, 'Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi 3'üncü sınıfta okuyan eski askeri öğrenci Mustafa Enis Durak, 6 ay içinde 3'üncü kez tutuklanıp hapse gönderildi. Durak, İzmir Bayraklı Adliyesi'nde çekilen son fotoğrafında annesine böyle veda etti' notuyla paylaşıldı.
Bu paylaşımın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Durak'ın İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrenciyken, darbe girişiminin ardından ilişiğinin kesildiği, hakkında 2014 yılı içerisinde örgütsel yöntemlerle uyumlu olacak şekilde 5 kez ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandığı, ayrıca hakkındaki itirafçı beyanına göre örgüt evlerine gittiği ve askeri öğrenci iken 'Yusuf' ve 'Kenan' kod isimli sivil örgüt mahrem imamlarına bağlı hareket ettiği, 2021 yılının aralık ayındaki iddianameyle tutuklu olarak kamu davası açıldığı belirtildi.
8 YIL 3 AY PAHİS CEZASI ALDI
Durak'ın tensip aşamasında tahliye edildiği, İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanırken ilk duruşmada tutuklandığı, sabit ikametgahı bulunduğu, üniversite öğrencisi olması ve duruşmalara katıldığı gerekçesiyle tahliye edildiği de aktarıldı. Aynı mahkemenin 10 Mayıs'ta yapılan 2'nci duruşmasına katılmayan Durak hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 8 yıl 3 ay hapis cezası verilip, yokluğunda tutuklanmasına karar verildi.
Durak'ın, ceza aldığı 10 Mayıs tarihinde saat 22.30'da İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda, Ahmet Yılmaz'ın adına düzenlenmiş Belçika'ya ait sahte kimlik kartıyla Almanya'ya kaçmak üzereyken yakalandığı, bu sebeple açılan farklı bir soruşturma kapsamında resmi belgede sahtecilik suçundan yargılanıp, dün İzmir 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyası kapsamında da silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!