FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in gazeteci Emin Pazarcı'ya iftira davası

Ankara 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada hazır bulunan müşteki avukatı Begüm Ece Pazarcı, sanığın firari olması nedeniyle bugüne kadar ifadesinin alınamadığına dikkati çekti ve Gülen hakkında, yokluğunda tutuklama kararı çıkarılmasını istedi.
Mahkeme, Gülen hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesine, yokluğunda tutuklama kararı çıkarılıp çıkarılmamasının ise celse arasında değerlendirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.
Avukat Pazarcı, duruşmanın ardından Ankara Adliyesi önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülen'in bir dönem basını baskı altına almak amacıyla avukatı Nurullah Albayrak aracılığıyla kendisini desteklemeyen basın mensupları hakkında suç duyurularında bulunduğunu, bunlar arasında Emin Pazarcı'nın da yer aldığını anlattı.
Bu suç duyurularıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda takipsizlik kararı verildiğini bildiren Pazarcı, "Takipsizlik kararlarının ardından müvekkilim 2015'te Fetullah Gülen hakkında 'iftira'dan suç duyurusunda bulundu. Bu dava bizim için bir mücadelenin sembolü. Devletimizi yıkmaya çalışan bu tarz terör örgütlerine karşı bir dik duruşun sembolü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.
Davanın 2015'ten beri sürdüğünü belirten Pazarcı, firari olması nedeniyle sanık hakkında çıkarılan yakalama kararının henüz infaz edilemediğini söyledi.
Pazarcı, "Bugünkü duruşmada Gülen hakkında gıyabi tutuklama kararı verilmesini talep ettik. Mahkeme, talebimizi celse arasında değerlendirecek." dedi.
İddianamede Gülen'in, değişik tarihlerdeki yazıları üzerine Pazarcı hakkında suç duyurularında bulunduğu, bunların takipsizlik kararıyla sonuçlandığı belirtiliyor.
"Gülen'in, avukatı vasıtasıyla, müştekinin aynı mahiyetteki köşe yazılarına karşı ısrarla şikayet yoluna giderek, müştekinin üç kez soruşturma geçirmesine neden olduğu ve böylece üzerine atılı iftira suçunu işlediği" kaydedilen iddianamede, Gülen'in, "zincirleme biçimde iftira" suçundan 1 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapsi isteniyor.
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