'Fethy' çocuklara umut olacak

21 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
10 yıldır eğitimde eşitliğin sağlanabilmesi, Yenimahalleli çocuk ve gençlerin daha kaliteli eğitim alabilmesi için devlet okullarına her türlü desteği veren, eğitim projelerinin tamamına sahip çıkıp ortak olan Başkan Yaşar’ın torunu da eğitim gönüllüsü oldu. Günümüzde bölgesel kalkınmalardaki farklılıklar sebebiyle çocuklara verilen eğitimde oluşan eşitsizliğe duyarsız kalamayan Fethi Can, kırsal alanda yaşayan çocukların geleceklerine dair umutları, hayalleri için bir ışık yaktı. Tasarımını yaptığı çantaları 'Fethy' adlı firması aracılığıyla piyasaya süren Fethi Can, elde ettiği gelirleri köy çocuklarının eğitimine bağışlayacak. Çanta satışlarından elde edilen gelir ilk olarak Afyon’un Sandıklı ilçesi Kızık Köyü'ne kütüphane yapımı için kullanılacak.
"HER BİR ÇANTA ÇOCUKLARA UMUT OLACAK"
Köy çocuklarının ufuklarını zenginleştirebilecekleri ve farklı bakış açılarından dünyayı keşfedebilecekleri bir kütüphaneye bile sahip olmadığını vurgulayan Fethi Can Yaşar, şunları söyledi:
"'Fethy' ailesi olarak, geleceklerine dair umutları yok sayılan kırsal alandaki çocuklar adına farkındalık yaratmaya söz verdik. Şehirli yaşıtlarının aksine hayata bir adım geride başlayan bu kırsal alandaki çocukların yanındayız ve onların eşit, iyi kalitede eğitim alabilmelerini destekleyeceğiz. Hedefimiz olan eğitimde eşitliğin desteklenmesine Kızık köyünün çocuklarına bir kütüphane hediye ederek başlayacağız. Aldığınız her bir çanta sadece sizin eşyalarınızı taşımakla kalmayacak, Kızık köyünden başlayarak çocuklara umut taşıyacak."
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