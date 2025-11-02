Fethiye - Kayaköy kaç kilometre? Fethiye - Kayaköy arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Toplu taşıma tercih edenler için Fethiye Otogarı’ndan kalkan minibüsler gün boyunca Kayaköy yönüne sefer yapar. Bu minibüsler, Ovacık ve Hisarönü gibi turistik bölgelerden geçerek köye ulaşır. Toplu taşıma, hem ekonomik hem de pratik bir alternatiftir. Ayrıca Fethiye’den Kayaköy’e bisikletle gitmek isteyenler için de uygun bir güzergâh bulunur. Kısa ama eğimli yollar, doğa manzaraları eşliğinde keyifli bir sürüş sunar. Yürüyüş yapmayı sevenler ise Likya Yolu’nun bu bölgeden geçen etabını kullanarak doğayla iç içe bir rota üzerinden Kayaköy’e ulaşabilir. Bu seçenek, doğa sporlarıyla ilgilenenler için unutulmaz bir deneyim sunar. Peki, Fethiye - Kayaköy kaç km? Fethiye - Kayaköy ne kadar sürede gidilir?

FETHİYE - KAYAKÖY KAÇ KİLOMETRE?

Fethiye ile Kayaköy arasındaki mesafe kara yolu üzerinden yaklaşık 8 kilometredir. Bu kısa mesafe, Muğla il sınırları içinde yer alan iki turistik nokta arasında oldukça kolay bir ulaşım imkânı sunar. Yol, Fethiye merkezden çıkarak güneybatı yönüne doğru ilerler ve çam ormanlarıyla çevrili kıvrımlı bir rotadan geçer. Bölge, Akdeniz’in doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu bir arada barındırdığı için kısa bir yolculuk olmasına rağmen görsel açıdan zengindir. Yol boyunca zeytinlikler, taş evler, küçük köy yerleşimleri ve deniz manzarasının görüldüğü yüksek kesimler yer alır. Bu özellikleriyle Fethiye-Kayaköy rotası, hem sürücüler hem de doğa yürüyüşü yapmayı sevenler için keyifli bir güzergâh oluşturur.

Kayaköy, Fethiye'ye bağlı bir yerleşimdir ve 20. yüzyıl başlarına kadar Rum halkının yaşadığı eski bir köydür. Günümüzde "Terkedilmiş Köy" olarak da bilinen bu bölge, taş evleri, kiliseleri ve dar sokaklarıyla tarihi bir açık hava müzesi görünümündedir. Fethiye'den Kayaköy'e ulaşan yol, doğa ve tarih meraklıları için ideal bir rotadır. Ayrıca Fethiye ile Kayaköy arasındaki bu kısa mesafe, bisiklet ya da yürüyüş rotası olarak da tercih edilebilir. Likya Yolu'nun bir bölümü bu güzergâhtan geçtiği için hem yerli hem yabancı turistler için popüler bir durak hâline gelmiştir. FETHİYE - KAYAKÖY MESAFE NE KADAR? Fethiye ile Kayaköy arasındaki mesafe kısa olduğu için ulaşım süresi kullanılan araca göre değişmekle birlikte kısa sürer. Özel araçla seyahat edenler, Fethiye merkezden hareket ederek Ovacık yönüne ilerleyip tabelaları takip ettiğinde kısa sürede köye ulaşabilir. Yolun tamamı asfalt ve bakımlı olduğu için sürüş rahattır. Bu seçeneği tercih edenler, güzergâh üzerindeki manzaralı noktalar ve köy yollarında diledikleri yerde durma imkânına da sahiptir.

Toplu taşıma tercih edenler için Fethiye Otogarı’ndan Kayaköy’e gün boyunca minibüs seferleri düzenlenir. Minibüsler, Hisarönü ve Ovacık üzerinden geçerek Kayaköy’e ulaşır. Bu seçenek hem ekonomik hem de pratik bir ulaşım sağlar. Özellikle turistik sezonda sefer sıklığı artar. Bisikletle gitmek isteyenler için de yol uygundur; eğimli kısımlar bulunsa da doğayla iç içe bir sürüş deneyimi sunar. Rota boyunca çam ormanları, taş evler ve küçük köy yerleşimleriyle Akdeniz’in doğal dokusu hissedilir. Yürüyerek ulaşmak isteyenler içinse Likya Yolu’nun Fethiye-Kayaköy etabı tercih edilir. Bu yürüyüş rotası, hem doğa severler hem fotoğraf tutkunları için eşsiz manzaralar sunar. FETHİYE - KAYAKÖY SEYAHAT ROTASI Fethiye’den Kayaköy’e yapılan yolculuk, kısa olmasına rağmen yol boyunca birçok doğal ve tarihi güzelliği görme fırsatı sunar. Fethiye merkezden hareket edenler, önce çam ormanlarıyla çevrili yamaçlardan geçer. Yolun ilk kısmında Ölüdeniz yönüne sapmadan ilerlenirse, deniz manzarasıyla birlikte Akdeniz bitki örtüsünün hâkim olduğu bir güzergâh izlenir. Yol kenarında yer alan küçük köylerde zeytinlikler, taş evler ve yöresel ürünler satan tezgâhlar bölgenin sakin atmosferini yansıtır. Hisarönü civarı, restoranları ve hediyelik eşya dükkânlarıyla kısa molalar için uygundur.

Kayaköy’e yaklaşıldığında tarihi taş evlerin silueti belirginleşir. Terkedilmiş Rum köyü olarak bilinen Kayaköy, 20. yüzyılın başında yaşanan nüfus mübadelesinin ardından boşalmış, günümüzde ise koruma altına alınmış bir açık hava müzesi hâline gelmiştir. Köy içinde iki büyük kilise, onlarca taş ev kalıntısı ve dar sokaklar yer alır. Yamaçtan aşağıya bakıldığında Fethiye Körfezi’nin manzarası izlenebilir. Ayrıca çevrede yürüyüş rotaları ve fotoğraf çekmeye elverişli doğal alanlar bulunur. Kayaköy gezisi sırasında Afkule Manastırı’na doğru yürüyüş yapılabilir. Bu manastır, deniz manzarasıyla bölgedeki en etkileyici noktalardan biridir. Yolculuk boyunca doğayla tarihin iç içe geçtiği bu rota, kısa bir seyahati kültürel bir keşfe dönüştürür.