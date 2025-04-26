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        Haberler Gündem Fethiye'de traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti - Güncel Haberler

        Fethiye'de traktöre bağlı olan ve tekne taşıyan römorkun altında kalan kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde 37 yaşındaki Mustafa Gündüz Foça Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda, G.G'nin kullandığı traktöre bağlı, üzerinde tekne bulunan römorktan düştü. Gündüz, römorkun altında kaldı. Römorkun altından çıkarılan ve sağlık görevlilerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Gündüz, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.04.2025 - 19:34 Güncelleme: 26.04.2025 - 19:41
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        Fethiye'de feci kaza!
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, traktörün römorkuyla taşınan teknenin üzerinden yola düşen Mustafa Gündüz, hayatını kaybetti.

        Mustafa Gündüz
        Mustafa Gündüz

        Kaza, akşam saatlerinde Akarca Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Seyir halindeki 48 GZ 480 plakalı traktörün römorkunda taşınan teknenin üzerinde bulunan Mustafa Gündüz, dengesini kaybedip, düştü.

        Gündüz’ün metrelerce yükseklikten düştüğünü gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, götürüldüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir

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        #Fethiye
        #Mustafa Gündüz
        #haberler
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