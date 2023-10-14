Fethiye'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

İlçede akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Esnaf, yol kenarındaki iş yerine akan suyun girmemesi için mücadele etti. Kaldırıma kadar yükselen su nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı kişiler, yolun karşısına geçmek için suyun içine girdi.