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        Haberler Gündem 3. Sayfa Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Fethiye'de otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        Muğla Fethiye'de otomobil ile çarpışan motosiklet devrildi. Kazada motosiklette bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 05:17 Güncelleme: 25.06.2024 - 05:28
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        Otomobilin çarptığı motosiklet devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Nazmi A. idaresindeki otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı Çamköy mevkisinde, Arif Gültekin'in kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        KAZA YERİNDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; kazada, motosikletteki Diler Gültekin'in (49) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekibince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE GÖZALTI

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #haberler
        #Muğla
        #Fethiye
        #Son dakika haberler
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