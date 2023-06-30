Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sefa K. idaresindeki otomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.