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Fethiye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde aynı istikamette ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Giriş: 30.06.2023 - 01:43 | Güncelleme: ABONE OL
Fethiye'de iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
AA

Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Sefa K. idaresindeki otomobil, Karaçulha Mahallesi Fethiye-Antalya karayolunda aynı istikamette giden Kemal Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle savrulan ve yol ortasındaki aydınlatma direğini deviren Kemal Ş'nin kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek durabildi.

Sürücülerin yara almadığı kazada Alime A. Hilal Umay A. Nesibe Ş. Mehmet Efe A. Emir Efe A. ile Raziye Gizem Ş. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla ilçedeki hastanelere ulaştırılarak tedavi altına alındı.

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