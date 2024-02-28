Fethiye'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Giriş: 28.02.2024 - 22:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 22:25
Arda Apaydın'ın kullandığı motosiklet, Çiftlik Mahallesi Osman Gazi Sokak’ta, hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Apaydın'ın yaşamını yitirdiği belirledi.
Cenaze, ekiplerin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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