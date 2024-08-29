Fethiye açıklarında 120 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında balıkçı teknesi içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Korveti ve Sahil Güvenlik Botları görevlendirildi.

AA'nın haberine göre; ekiplerce durdurulan ve İtalya rotası üzerinde olduğu tespit edilen teknede, 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.