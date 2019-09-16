Festivale Mural da eklendi

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Engelsiz Filmler Festivali'nin bir parçası olarak tasarlanan Mural Ankara, 26-29 Eylül 2019 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. British Council iş birliği ile düzenlenen etkinlikte, üç Mural sanatçısı ile üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların şehirde yaşadığı sorunların Mural sanatı ile bir temsiliyet ve ifade alanı bulmasını sağlayacak.
Çankaya Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlik kapsamında, 26 Eylül Perşembe günü üç Mural sanatçısı ve üç aktivist bir araya gelerek, engelli kadınların gündelik hayatlarında sık sık karşılaştıkları sorunlar üzerine konuşacaklar. Sanatçılar, bu toplantıda konuşulanlar üzerinden bir Mural fikri oluşturup görsel bir taslak çizecekler. Ardından her sanatçı, çizdiği taslağı 27 - 29 Eylül arasında Çankaya bölgesinde bulunan üç farklı duvara uygulayacak.
Mural Ankara'da yer alacak sanatçılar; çalışmalarında büyük ölçüde kadın formlarını öne çıkaran Friz (Belfast),video, tipografi ve sokak sanatlarında çalışan Ekin Kılıç Ezer (Ankara) ve şablon baskı, kostik teknikleri ile sokak sanatında eserler üreten Yeşim Paktin (İstanbul).
Etkinliğe katılacak aktivistler ise klinik psikolog ve engelli hakları aktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanlarından Elif Gamze Bozove Engelli Kadın Derneği'nde gönüllü ve yönetim kurulu üyesi Fatma Köseoğlu Güldal.
26 - 29 Eylül 2019 arasında Engelsiz Filmler Festivali'nin yan etkinliği olarak gerçekleştirilecek 'Mural Ankara', festivalin diğer etkinlik ve gösterimleri gibi ücretsiz olacak.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!