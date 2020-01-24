24 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Başrollerini Karla Kandemir ve kukla sanatçısı Çağlayan Sevinçer'in paylaştığı, oyuncu kadrosunda Altan Akışık, Tunç Günbay ve Cansu Özdenak Kandemir'in yer aldığı Karla, festival yolculuğuna başladı.
Yönetmenliğini Prof. Dr. Ceyhan Kandemir'in yaptığı Karla adlı uzun metraj kurmaca film; kukla tiyatrosu işleten ve aynı mekanda yaşamını sürdüren kukla ustası ve kızının zaman zaman mesafeli fakat genelinde sıcak olan ilişkisini konu alıyor.
Filmde Karla, hayatta ne olmak istediğini düşünen ve mutluluğun anlamını çözmeye çalışan bir kız çocuğu olarak karşımıza çıkıyor. Kukla ustası ise bir sonraki tiyatro oyununu yazmakta sıkıntılar çeken ve bir yandan kızına bakmak zorunda olan yalnız bir baba olarak yansıtılıyor.
Bu hikâye bulamama çıkmazı ile Karla’nın çevresini ve hayatını keşfetme çabası baba-kızı mutluluğun anlamını anlatan bir hikâyede buluşturuyor. Fakat Karla beklediğinden ve belki de istediğinden çok daha önce hayatın ciddiyetini kavramak zorunda kalıyor.
Film hayatla anlam arayışı kurma yolculuğundaki yetişkin bireylere çocuk dünyasının naif duruşunu hatırlatmayı amaçlıyor.
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