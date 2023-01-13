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Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun! 200'e yakın mağdur

Türkiye çapında emlak ve devre mülk dolandırıcılığı yaptığı belirlenen şebekenin emniyetteki soruşturması tamamlandı. Adliyeye gönderilen 113 kişilik dolandırıcı şebekesinin 150 milyon liralık vurgun yaptığı iddia edilirken, 200’e yakın mağdurun yer aldığı soruşturmada lüks araçlara el konulmuştu. El konulan araçlar arasında şebeke liderine ait olduğu belirlenen 13 milyon değerinde Ferrari araçta bulunuyor

Giriş: 13.01.2023 - 13:27 | Güncelleme: ABONE OL
Ferrarili şebeke liderinden 150 milyonluk vurgun!

İstanbul'da devre mülk sahibi olan ya da satın almak isteyen vatandaşları ağlarına düşürüp çeşitli bahanelerle paralarını aldıktan sonra dolandıran şebekenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği yürüttü. Gelen şikayetler üzerine savcılığın talimatı üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Tek tek tespit edilen şebekeye eş zamanlı operasyon düzenlendi.

113 KİŞİ ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Elde edilen delillerin ardından düzenlenen operasyonda toplam 113 kişi yakalandı. Yapılan soruşturmada şüphelilerin "Call center" kurarak kendilerine kurban buldukları onları sözde devre mülk satışı yapılacak yerlere ücretsiz götürerek dolandırdıkları tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından 113 şüpheli bu sabah saatlerinde adliyeye gönderildi.

150 MİLYON LİRALIK VURGUN

Çalışmalarda 200'e yakın mağdurun olduğu dolandırıcılık olayında şüphelilerin 150 milyon lira vurgun yaptığı iddia ediliyor. Olayla ilgili mağdur sayısının artabileceği belirtiliyor

ÇETE LİDERİNİN ARACI "FERRARİ"

Operasyonda dikkat çeken detaylardan biri de şebeke lideri A.F. oldu. Yalova'da gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan şebeke lideri A.F.'nin 13 milyon lira değerinde "Ferrari" marka araçla dolaştığı ortaya çıktı. Ferrari marka araç dahil 24 lüks araca el konuldu.

Olayla ilgili çalışmaya devam ediliyor.

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