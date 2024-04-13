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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Fernando Santos’tan tek değişiklik - Beşiktaş Haberleri

        Fernando Santos’tan tek değişiklik

        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor'u konuk eden Beşiktaş, son maçına göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Mert Günok, Jonas Svensson, Necip Uysal, Omar Colley, Bakhtiyor Zaynutdinov, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Milot Rashica, Ernest Muçi, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 19:08 Güncelleme: 13.04.2024 - 19:09
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        Fernando Santos'tan tek değişiklik
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        Süper Lig’in 32’nci haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor’u konuk etti. Tüpraş Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayan karşılaşmada Direnç Tonusluoğlu düdük çaldı. Tonusluoğlu’nun yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mehmet Akıncı üstlendi.

        Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, Süper Lig’in 31’inci haftasında 1-1 biten Başakşehir FK maçının 11’inde tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam; hücum hattında Aboubakar’ın yerine Muleka’yı 11’den görevlendirdi.

        Kaleyi sakatlığını atlatan Mert Günok’a emanet eden Santos, savunma dörtlüsünü; Svensson, Necip Uysal, Colley ve Zaynutdinov’dan oluşturdu. Orta alanda Gedson ve Muçi’yi görevlendiren Santos, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Rashica, solunda ise Muleka’yı sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adamın gol yollarındaki tercihi ise Semih Kılıçsoy oldu.

        MERT GÜNOK İLK 11’DE

        Siyah-beyazlı ekipte, Başakşehir FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mert Günok, Samsunspor mücadelesine 11’de başladı. Başakşehir FK ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada Zaynutdinov ile çarpıştıktan sonra göğsünden sakatlanan ve ikinci yarıda oyundan çıkan tecrübeli file bekçisi, maç kaçırmadı. Geçtiğimiz hafta Süper Kupa mücadelesi nedeniyle lig maçları oynanmazken, sakatlığı atlatan Mert Günok takımla çalışmalara hafta içinde başlamıştı. Tecrübeli kaleci Samsunspor maçında da ilk 11’de görev alarak kalesini korudu.

        MARKUS GİSDOL’DEN İKİ DEĞİŞİKLİK

        Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, ligin 31’inci haftasında 0-0 biten Pendikspor maçının 11’inde 2 değişiklik yaptı. Alman teknik adam; Tait’in yerine Taylan Antalyalı, Fofana’nın yerine ise Emre Kılınç’ı sahaya sürdü.

        Samsunspor şu 11 ile sahaya çıktı: “Okan Kocuk - Zeki Yavru, Alim Öztürk, Van Drongelen, Soner Gönül, Bennasser, Taylan Antalyalı, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.”

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