Süper Lig'in 26. haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Futbol ile ilgili konuşulacak bir şey olmadığını söyleyen Muslera, "Bence utanç verici bir gece yaşadık. Çok fazla futbolun konuşulmasına gerek yok. Şu anda dünyanın içinde olduğu bir sağlık problemi var. Taraftarsız oynatılma kararı verildi ama bizim canımız yok mu? Biz, rakip takım oyuncuları, burada çalışanlar riskin içinde. Eğer böyle bir sağlık sıkıntısı varsa taraftarların gelmediği bir maç niye oynanıyor? Avrupa'da örnekler çok açık, ligler erteleniyor, maçlar oynanıyor ama biz de maçlar oynanıyor. Bunu anlamış değilim. Diğer taraftan yapılan bize ve taraftara saygısızlık. Bugünkü derbiyi bekleyen taraftarlar var. Bu tip maçlara gelebilmek için para biriktiriyorlar. Bugün ligin kaderini etkileyecek iki maç da seyircisiz oynanıyor. Bugün olanları hem bize hem de bu tip maçları bekleyen taraftarlara saygısızlık olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.