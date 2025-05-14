Fernando Muslera, Bülent Korkmaz'ın rekoruna ortak oldu
Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera, Ziraat Türkiye Kupası ile birlikte kupa sayısını 18'e çıkardı ve sarı-kırmızılıların efsane kaptanı Bülent Korkmaz'ın Türk futbolunda en çok kupa kazanan oyuncu rekorunu egale etti.
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Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep Stadyumu’nda oynadığı Trabzonspor’u 3-0 mağlup etti ve kupayı müzesine götürdü. Bu müsabakada Kaptan Fernando Muslera yedeklerde yer aldı ve onun yerine Günay Güvenç kaleyi korudu.
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2011 yılında İtalyan takımı Lazio’dan transfer edilen 38 yaşındaki file bekçisi, böylece 5. kez Türkiye Kupası sevinci yaşadı.
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Süper Lig'i 7, TFF Süper Kupa'yı 6 da defa kazanan Uruguaylı kaleci, toplamdaki kupa sayısını 18'e çıkardı.
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Muslera böylece Türkiye'de futbolda en çok kupa kazanan Bülent Korkmaz'ı yakaladı.
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Korkmaz kariyerinde Süper Lig'de 8, Türkiye Kupası'nda 6, TFF Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'yı da 1'er kez kazandı.
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