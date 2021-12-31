Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel konukları araştırılıyor. 2000'li yılların en popüler müzik gruplarından biri olan Manga'nın solisti Ferman Akgün, yılbaşı akşamı ekrana gelecek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına konuk oluyor. Peki,Ferman Akgül kimdir? Ferman Akgül kaç yaşında ve nereli, eşi kim? İşte Ferman Akgül şarkıları ve hayatı kimdir?
FERMAN AKGÜL KİMDİR?
İbrahim Ferman Akgül, 25 Aralık 1979'da, Ankara'da doğdu. Ankara Anadolu Lisesi'nde okuduğu dönemlerde klasik gitar çalmaya başladı. Ama asıl müzik ile tanışması dokuz-on yaşlarındayken ailesinin aldığı piyano ile olmuştur.
1998'de Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne girdi ve çalıştığı ilk gruplarla bu dönemde tanıştı. İlk grubu Virgin Pulp adlı bir hardcore grubunda yer aldı. Turntable çalmak için girdiği grupta solist olmadığı için turntable alana kadar solistlik yapmaya başladı ve bu solistliğe attığı ilk ciddi adım oldu.
Daha sonraları 'Colic' ve Özgür Can Öney'in de davulcusu olduğu 70'lik grupları ile beraber çalışmaya başladılar. 70'lik ile birlikte uzunca bir süre çalıştıktan sonra Cem Bahtiyar'ın da bas gitaristi olduğu Seven grubuna girdi ve bundan sonra da bir süre müziğe ara verdi.
FERMAN AKGÜL VE MANGA
Sonra Özgür'ün daveti ile henüz yeni kurulmuş ve solisti olmayan bir grubun çalışmasına katıldı. 2001 yılının sonralarına doğru girdiği bu grubun adı bile yoktu. Daha sonraları grubun ismi Manga oldu.
İlk albümlerini çıkarmadan önce grubuyla birlikte, profesyonel müzik kariyerlerine başlamak için İstanbul’a gelmiştir. maNga ismiyle 2004 yılında piyasaya sürdükleri ilk albümleri Türk rock tarihinin en başarılı ve en çok satan albümlerinden biri oldu. Bu albümle grup, Altın Plak da dahil olmak üzere çeşitli ödüller kazandı. maNga, 2005 ve 2009 yılları arasında Türkiye ve Avrupa’da tura çıktı. 2006 yılında ‘Bir Kadın Çizeceksin şarkısı’ FIFA06 soundtrack’inde kullanıldı.
Şehr-i Hüzün'ü 2009 yılının Nisan ayında çıkardılar. Albümde, ney, piyano, darbuka, bendir, tambur ve bağlama gibi geleneksel enstrümanlar kullandılar.
MTV Avrupa Müzik Ödülleri 2009'da Avrupa'nın En İyi Sanatçısı Ödülü'nü aldılar ve ardından 2010 Eurovision Şarkı Yarışması'na "We Could Be The Same" adlı şarkılarıyla katılarak Türkiye'ye ikincilik getirdiler. Yarışma için yapılan promosyon turu öncesinde Ferman Akgül kalp çarpıntısından dolayı hastaneye kaldırılmış ve beş gün ardından hastaneden taburcu edilmiştir.
2012 yılında grubuyla birlikte "e-akustik" ve 2014'te "Işıkları Söndürseler Bile" albümlerini çıkarmıştır.
Ferman Akgül müzik dışında sinemayla da çok yakından ilgilenmektedir. Hayalleri arasında Orhan Pamuk'un önemli bir eserini beyaz perdeye uyarlamak vardır.Ayrıca maNga'nın 2009 Nisan ayında çıkan albümünün yanında verilen maNga belgeselinin yaratıcısı olmakla beraber Sagopa Kajmer, Delta gibi sanatçıların klip çekimlerinde Posthane team ile birlikte payı vardır.Sagopa Kajmer ve Kolera'nın düet şarkısı olan "Monotonluk Maratonu" şarkısının klibini çekmiştir.
Marmara Üniversitesinde sinema üzerine master yaptı. Şu an İzmir Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümünde doktora yapmaktadır.Aynı zamanda TRT MÜZİK kanalında " Kulaktan Kulağa " adlı programın sunuculuğunu üstleniyor.
Ferman Akgül, ilk kez 2014 yılında, "Sıra Bizde" isimli bir single çıkarmıştır.
FERMAN AKGÜL EŞİ KİM?
“Akortsuz Düşünceler” adlı köşesine Vatan Gazetesi’nde Nisan 2015’ten beri devam etmektedir. 2012 Ekim ayında eşi Esra Bayram Yaman'dan boşanmıştır. Akgül, 19 Haziran 2015 tarihinde Instagram hesabından eşi Bettina Kuperman ile ilk bebekleri olan Aaron Akgül'ün fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı, 26 Şubat 2016'da ilk solo albümünün habercisi olan "İstemem Söz Sevmeni" parçasını, kendi kurduğu yeni "06 Records" şirketi aracılığı ile sevenleriyle paylaşmıştır. Ayrıca katıldığı bir radyo programında yeni bir single hazırlığı içinde olduğunu belirtmiştir. Akgül, 29 Temmuz'da Pascal Nouma ile düet yaptığı ikinci solo single'ı "Dırdır"ı hayranlarıyla buluşturmuştur. Halen maNga grubunda aktif solistlik çalışmalarını sürdürmektedir.
FERMAN AKGÜL KİTABININ ADI NE?
1 Kasım 2016 yılında ise Osmanlı Cadısı Tırnova adlı kitabı yayımlanmıştır. Bu, Ferman Akgül'ün ilk kitap yazarlığı deneyimidir.
FERMAN AKGÜL ŞARKILARI
Stüdyo Albümleri (maNga ile)
2004: Manga
2006: Manga+
2009: Şehr-i Hüzün
2010: We Could Be the Same (EP)
2012: e-akustik
2014: Işıkları Söndürseler Bile
Stüdyo Albümleri (Solo)
2017: Yürüyorum İçimde
Teklileri
2016: İstemem Söz Sevmeni
2016: Dırdır (feat. Pascal Nouma)
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