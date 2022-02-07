'Burçlar'a özel şarkı yaptı

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Yapımı Dragon Film’e ait, yönetmenliğini Devrim Yalçın’ın yaptığı, senaryosunu filmin yapımcılığını da üstlenen Ebru Erten’in kaleme aldığı astrolojiyi romantik komediyle buluşturan ‘Burçlar’, 25 Mart’ta vizyona girecek.

‘Burçlar’ filminin müziklerinde maNga grubunun solisti Ferman Akgül’ün imzası bulunurken, Akgül’ün filme özel bestelediği ‘Uyan Oğlum’ şarkısının ‘Burçlar’ın göz alıcı sahnelerinden oluşan klibi de yayınlandı.

‘Burçlar’ filminde oyuncu olarak da yer alan Ferman Akgül, filmin soundtrack albümünün prodüktörlüğünü üstlenirken, Sertan İpek ise albümün aranjörlüğünü üstlendi. Albümde ve filmde maNga'nın yeni albümü ‘Antroposen 001'de yer alan ‘Batan Dünyanın Malları’ parçasının filme özel canlı versiyonu yer alacak. ‘Burçlar’dan yayınlanacak üçüncü klipte ise ise Ferman Akgül'e maNga'nın yeni üyesi Selin Körükoğlu eşlik edecek. ‘Burçlar’ filminin soundtrack albümü beş parçadan oluşurken, şarkılar arasında maNga’nın sevilen parçalarının yeni düzenlemelerinin yanı sıra, filme özel besteler de yer alıyor.

Kostümleri, müzikleri ve keyifli senaryosuyla merak uyandıran ‘Burçlar’ 25 Mart’ta sinemalarda seyirciyle buluşacak.

Filmin Konusu: 'Burcu', hayattaki tek takıntısı astroloji olan başarılı bir iş insanıdır. 'Sinan' da onu etkilemek için çeşitli planlar yapmaktadır. ‘Burçlar masası’, 'Sinan’ın kurnaz planlarına izin vermez ve ona büyük bir sürpriz hazırlar! Gerçek aşkın savunucusu ‘burçlar masası’, 'Burcu’yu her sabah yeni bir burca uyandıracaktır!