Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, akşam yemeği için bir araya gelen Feridun Düzağaç ve kızı Tuya Naz, sohbet ederken görüntülendi. Feridun Düzağaç'ın kızıyla konuşması sırasında elindeki sigarayı bir an olsun bırakmaması dikkat çekti.