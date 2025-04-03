Feride Hilal Akın dolandırıcıların hedefi oldu: Hukuki süreç başlatıldı

Ünlü şarkıcı Feride Hilal Akın, kişisel bilgilerinin çalınması ve adına sahte siparişlerin verilmesi nedeniyle dolandırıcılara karşı hukuki süreç başlattığını duyurdu. Akın, açıklamasında, adıyla yemek siparişlerinin verildiğini, adına sahte randevular alındığını ve cep telefonu numarasının yasa dışı şekilde kullanıldığını belirtti.

"Müvekkilimiz Feride Hilal Akın adına, bazı kişi veya kişiler tarafından internet üzerinden yemek siparişi verilen platformlardan farklı adreslere kapıda ödeme yöntemiyle siparişler verilmiştir. Akın’ın cep telefonu numarası, izinsiz bir şekilde ele geçirilmiş ve yasa dışı bahis sitelerinde hesaplar oluşturulmuştur. Ayrıca, bu numara ile çeşitli hastanelerden sahte doktor randevuları alınmıştır. Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"KİŞİSEL VERİLERİM İZİNSİZ KULLANILDI"

Feride Hilal Akın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaşadığı süreci şu şekilde aktardı; "Kişisel verilerim izinsiz kullanıldı. Bir süredir, bilgim ve iznim dışında ciddi bir siber tacize maruz kalıyorum. Adıma sahte siparişler verildi, randevular oluşturuldu, insanlar rahatsız edildi. Kişisel bilgilerime, büyük ihtimalle bir sistem açığı yoluyla ulaşıldı. Bu durum, sadece benim değil, herkesin güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Yaşadığım bu süreç, yalnızca bireysel bir saldırı değil, aynı zamanda kamu sistemlerinin güvenliğiyle ilgili bir uyarıdır. Hukuki süreci başlattım ve konunun takipçisiyim. Benim adıma gelen hiçbir mesaj, sipariş veya talebe itibar etmeyin."

Fotoğraflar: Instagram