        Ferhat Göçer: Mücadelemizi sürdürüyoruz

        Ferhat Göçer: Mücadelemizi sürdürüyoruz

        Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), kuruluşunun 25'inci yılını kutladığı bu dönemde, 3 Kasım Pazartesi günü 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2025 - 11:27 Güncelleme: 04.11.2025 - 11:27
        "Mücadelemizi sürdürüyoruz"
        Müzik Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG), kuruluşunun 25'inci yılını kutladığı bu dönemde, 3 Kasım Pazartesi günü 16. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Telif hakları konusunda yürüttüğü mücadelesini kararlılıkla sürdüren MSG, müzik sektöründe birliktelik ve ortak hareket vurgusuyla, Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) ile imzalanacak yeni iş birliği protokolü için üyelerinden tam yetki aldı.

        Toplantıda, telif haklarının etkin şekilde takibi ve işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla MSG ve MESAM arasında hazırlanacak protokolün detayları üyelerle paylaşıldı.

        Ayrıca geçmiş dönemlerde taraflar arasında açılan ve yargı süreci devam eden davalarda, alternatif çözüm ve uzlaşma yollarının değerlendirilmesi gündeme alındı.

        MSG yönetimi, MESAM ile birlikte geçmiş yıllarda yürütülen ortak çalışmaların sektör açısından sağladığı kazanımları hatırlattı. Ortak lisanslama faaliyetleri, MSF’nin kuruluşu ve konaklama tesislerine yönelik telif gelirlerindeki artış bu iş birliğinin somut sonuçları arasında yer aldı.

        Ayrıca iki birlik tarafından oluşturulan ortak eser veri tabanının müzik sektörü için kapsamlı bir kaynak haline geldiği ve bu veri tabanındaki eser sayısında önemli bir artış yaşandığı vurgulandı.

        "TELİF MESELESİ ORTAK HAREKET ETMEYİ GEREKTİRİYOR"

        MSG Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Göçer, konuşmasında birlik ve dayanışmanın önemine dikkat çekerek şunları söyledi: 25 yıllık süreçte MSG, hem standartların yükselmesi hem de sektörde denge unsurlarının oluşması açısından önemli roller üstlendi. Dijital dünyanın gelişimiyle birlikte telif hakları sistemi her geçen gün daha karmaşık hale geliyor. Buna rağmen MSG olarak mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Telif meselesi artık ortak hareket etmeyi gerektiren bir alan. Umuma açık mekânlar, televizyon, sosyal medya, dijital platformlar ve yapay zekâ dâhil tüm mecralarda haklarımızı savunmak için verdiğimiz ortak mücadelenin ses getirdiğini gördük. Ancak eser sahipleri olarak insanca yaşam standartlarına ulaşmadıkça ‘başardık’ diyemeyiz. Bu nedenle, dayanışma ruhuyla hareket ederek ortak çalışma kültürünü güçlendirecek bir protokol çerçevesinde çözüm üretmeyi hedefliyoruz.

        MSG üyelerinin Yönetim Kurulu’na verdiği tam yetkiyle, MESAM ile yapılacak yeni işbirliği protokolünün görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi. Genel Kurul, MSG’nin 25. yılına yakışır şekilde “birlikte hareket etme” mesajıyla sona erdi.

