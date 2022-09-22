Ferhat Göçer'den 'Anadolu Aryaları Vol.2'

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Şarkıcı Ferhat Göçer, ikinci kez Türk Halk Müziği'nin unutulmaz eserlerini müzikseverlerin beğenisine sundu.

Daha önce 'Anadolu Aryaları Vol.1' albümüyle Türk Halk Müziği'nden eserleri dinleyicilerle buluşturan Göçer, 'Anadolu Aryaları Vol.2' ile saygı duruşuna devam ediyor.

Tüm dijital platformlarda yerini alan ve 7 türküden oluşan albümdeki tüm türkülerin düzenlemesinde ise Ferhat Göçer'in imzası yer alıyor.

Albümde; 'Ela Gözlüm', 'Harman Yeri', 'Katip Arzuhalim', 'Gemiler Giresune', 'Akşam Olur Karanlığa Kalırsın', 'Bahçada Yeşil Çınar', 'Çarşambayı Sel Aldı' gibi farklı yörelerden anonim eserler ve söz müziği Hasan Kaplan'a ait 'Yürüyorum Dikenlerin Üstünde' türküleri yer alıyor.

"HAYALİNİ KURDUĞUM EN SEÇKİN ESERLERİ REPERTUARIMA ALMA ŞANSINA SAHİP OLDUM"

Ferhat Göçer, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Yıllardır üzerinde çalıştığım bu albümü, Türkiye'nin birçok yerinde konserler verdiğim Metropol Senfoni orkestrası eşliğinde hazırladım. 'Anadolu Aryaları' projesini iki albüm olarak pandemi döneminde stüdyo kayıtlarını tamamlayarak tasarladım ve bu albümle birbirinden kıymetli enstrümanist sanatçı arkadaşımla, Anadolu'nun renklerini uluslararası standartlarda dinleyiciye sunmak istedim. Orhan Hakalmaz, Gürkan Çakmak, Serhan Yadsıman, Sonay Yağız ve Alper Bulut gibi kıymetli sanatçılarla Anadolu'nun mistik enstrümanlarını kullanarak hayalini kurduğum en seçkin eserleri repertuarıma alma şansına sahip oldum.