Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen medya günü organizasyonuna Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, teknik ekip ve oyuncular katıldı.
Ferhat Akbaş, Tijana Boskovic ve Simge Aköz, şampiyonluk kupasıyla fotoğraf çektirdikten sonra açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluktan duyduğu mutluluğu dile getiren Ferhat Akbaş, "Çok uzun bir çalışma sonucu bu sezonun ilk kupasını almayı başardık. Kupanın bir Avrupa kupası olması bizim için çok önemliydi. Bunun mimarı oyuncularımız ve teknik ekibim. Bu süreçte yönetimin çok ciddi bir desteği oldu. Kulübümüze, tüm Türkiye ve voleybol ailesine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Tüm takımı başarıdan dolayı kutlayan Sırp voleybolcu Boskovic ise "İlk maçtaki avantajlı skordan sonra Stuttgart'a gidip kupayı kazanarak dönmek istiyorduk ve bunu başardık. Bunun için çok çalıştık. Çok mutlu ve gururluyum. Sıradaki maçlar için çok iyi bir motivasyon oldu. Bundan sonra önümüzdeki lig ve kupa maçlarına odaklanacağız." yorumunu yaptı.
Milli oyuncu Simge Aköz de "Aslında bu kupa bizim için olduğu kadar kadınlarımız için de çok önemli. Bunu Türkiye ve Türk voleyboluna kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyuz. Destekleri için herkese çok teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.
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